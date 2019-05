Wetter in NRW : Donnerstag bis zu 24 Grad - am Wochenende wird es wolkig und kühler

Donnerstag bis zu 24 Grad - am Wochenende wird es wolkig und kühler

Wetter in NRW

Essen Zum Wochenende müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf viele Wolken und vereinzelt auch Regen einstellen.

„Mit einem heiteren Maiwochenende ist nicht zu rechnen“, sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst in Essen (DWD) am Donnerstag. Am Samstagvormittag wird es zwar zunächst heiter, gegen Nachmittag ziehen aber Wolken auf bei 15 bis 20 Grad.