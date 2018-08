Wetter in NRW: Diese Woche kühl, nächste Woche nochmal Sommer

Diese Woche wird es herbstlich in NRW

Vertrocknete Maispflanzen stehen auf einem Feld bei Dortmund: In den kommenden Tagen wird das Wetter nass und kühl in NRW. Foto: dpa/Ina Fassbender

Essen Die neue Woche startet mit Regen, Wind und niedrigen Temperaturen. Mehr als 23 Grad sind am Montag in NRW nicht zu erwarten. Trotzdem: Der Sommer hat sich noch nicht gänzlich verabschiedet.

Allmählich wird es herbstlich in Nordrhein-Westfalen: Zum Wochenstart rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit viel Wind und leichtem Regen bei maximal 23 Grad. Nach einer kalten Nacht von örtlich 7 bis 12 Grad Celsius wird es am Dienstag noch einmal sonniger, bevor zur Mitte der Woche laut DWD vermehrt Schauer und Gewitter vor allem im Westen zu erwarten sind. Diese sollen sich im Laufe des Tages auch in Richtung Ostwestfalen und Hessen ausbreiten.