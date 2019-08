Wetter in NRW : Dienstag bis zu 34 Grad - am Nachmittag Gewitter und Sturmböen erwartet

Dienstag bis zu 34 Grad - am Nachmittag Gewitter und Sturmböen erwartet

Wetter in NRW

Düsseldorf Feuchte und heiße Subtropikluft bestimmt laut Deutschem Wetterdienst das Wetter in Nordrhein-Westfalen - teils mit Gewittern, Starkregen, Sturmböen und hohen Temperaturen.

Am Dienstag sei es erst heiter bis wolkig und trocken. Am Nachmittag könne es aber vom Sauerland bis zum Weserbergland einzelne Gewitter mit Starkregen und Hagel geben. Dann seien Sturmböen um die 80 Stundenkilometer möglich. Die Temperaturen erreichten bis zu 34 Grad, in Hochlagen bis zu 29 Grad, hieß es. Die Nacht auf Mittwoch bleibe meist trocken, örtlich bilde sich Nebel.