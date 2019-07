Wetter in NRW : Die Woche wird wechselhaft mit Sonne und Regen

Wetter in NRW

Essen Wenig Sonne, einige Schauer und milde Temperaturen - zum Start in die Woche wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes wechselhaft.

Den Meteorologen zufolge beginnt der Montag in Westfalen noch teils stark bewölkt und stellenweise mit Schauern, im Rheinland ist es meist heiter und trocken. Zum Nachmittag soll es dann landesweit trocken bleiben, die Höchsttemperaturen erreichen laut Prognose 27 Grad. In der Nacht bleibt es trocken bei etwa 13 Grad.

Am Dienstag soll es schwül werden, bei Höchsttemperaturen um 31 Grad ist es teils sonnig, teils wolkig. Zum Abend ist nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor allem im Südwesten örtlich mit Schauern zu rechnen. Auch in der Nacht erwarten die Meteorologen besonders in Westfalen stellenweise Regen.