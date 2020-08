Wetter in NRW : Die Woche startet mit Hitze und Gewittern

Düsseldorf In NRW werden auch am Montag Temperaturen bis zu 36 Grad erwartet. Außerdem sind schwere Hitzegewitter mit Hagel, Sturm und großen Regenmengen möglich.

Im Westen des Landes startet der Montag nach den Hitzegewittern am Sonntagabend und in der Nacht freundlich, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). In Ostwestfalen kann es auch am Vormittag Schauer und Gewitter geben. Am Nachmittag und Abend werden vom Bergland aus schwere Gewitter mit heftigem Starkregen und Sturmböen sowie Hagel erwartet.