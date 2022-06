Die Temperaturen steigen : Langsam kommt der Sommer nach NRW

Am Wochenende und in der darauffolgenden Woche kann man in NRW mit sommerlichen Temperaturen rechnen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Düsseldorf In den kommenden Tagen können wir in Nordrhein Westfalen mit sommerlichen Temperaturen rechnen. Lediglich in ein paar Regionen kann es vereinzelt zu Schauern kommen, doch es bleibt überwiegend heiter. In der darauffolgenden Woche deuten sich sogar bis zu 30 Grad an.

Zum Wochenende wird das Wetter in Nordrhein Westfalen wieder freundlicher. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) liegen die Höchstwerte zwischen 21 und 26 Grad. Auch in Düsseldorf und Umgebung werden diese Temperaturen erreicht. Laut einem DWD-Meteorologen können sich die Einwohner Nordrhein Westfalens auf heiteres Wetter einstellen: „Vielleicht ziehen mal ein paar dichtere Wolkenfelder durch, aber grundsätzlich wird die Sonne in diesen Tagen dominieren.“ Nur in vereinzelten Gebieten muss mit leichten Regenschauern gerechnet werden.

Am Samstag soll es einen ordentlichen Temperaturanstieg auf bis zu 26 Grad geben. Es wird wechselnd bewölkt, zum Nachmittag hin werden dagegen längere Sonnenphasen erwartet. Dennoch könnten laut des DWD-Meteorologen „von der Eifel bis zum Sauerland ein paar Tropfen fallen“, der Umfang würde sich jedoch in Grenzen halten. Der Sonntag verläuft vorraussichtlich überwiegend niederschlagsfrei, es wird heiter und die Temperaturen erreichen bis zu 25 Grad. Im Münsterland sind allerdings kurze Schauer möglich.

Am Montag ist das Wetter dem DWD-Meteorologen zufolge mit Höchstwerten zwischen 19 und 22 Grad etwas gedämpfter, es seien dichtere Wolken und im Norden NRW‘s leichte Schauer wahrscheinlich.

30-Grad-Marke könnte erreicht werden

Kommenden Dienstag wird es dann wieder wärmer, schätzungsweise liegen die Temperaturen zwischen 21 und 24 Grad und am Mittwoch sogar zwischen 24 und 27 Grad. Donnerstag folgt ein kleines Tief mit Schauern und Gewittern, die Temperaturen bleiben mit 23 bis 26 Grad aber konstant weit oben. Und zum darauffolgenden Wochenende deutet sich dem DWD-Meteorologen zufolge eine „warme bis sehr warme Phase an“, bei der sogar die 30-Grad-Marke erreicht werden könnte.

Nun müsse zwar immer wieder mit kleinen Tiefs gerechnet werden, die sommerlichen Temperaturen seien jedoch in NRW angekommen.

(hf)