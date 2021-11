Wetter bliebt herbstlich : Grauer Himmel und glatte Straßen in NRW

Frost und Sprühregen können dieser Tage in NRW für glatte Straßen sorgen (Symbolbild). Foto: dpa/Nicolas Armer

Essen Das Wetter in Nordrhein-Westfalen wird am Montag überwiegend grau und bedeckt. In der Nacht soll es Frost und Sprühregen geben - dann können die Straßen glatt werden.

Nach etwas Nebel am Morgen bleibt es am Vormittag meist stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Im Bergland kann es etwas Sprühregen geben. Später am Tag lockert der Himmel von Nordwesten her auf und es bleibt trocken. Die Temperaturen erreichen maximal 5 bis 8 Grad.

In der Nacht zu Dienstag kann es laut DWD-Prognose leichten Frost geben. Die Temperaturen fallen auf 0 bis -3 Grad, zudem wird leichter Sprühregen erwartet. Auf den Straßen kann es glatt werden.

Der Regen hält demnach bis in den Vormittag an. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 5 und 8 Grad.

Überwiegend bedeckt, aber trocken bleibt es nach DWD-Vorhersage am Mittwoch. Dazu werden Temperaturen bis zu 7 Grad erwartet.

