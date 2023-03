Ungemütliches Wetter in NRW Die neue Woche startet mit Schauern und Schneeregen

So fällt in der Nacht zum Montag bei Temperaturen von plus einem bis minus vier Grad geringfügig Schnee oder Schneeregen. In höheren Lagen besteht Glättegefahr. Am Montag ist es dann wechselnd bis stark bewölkt. Es kommt gebietsweise zu schauerartigen Regenfällen, die am Vormittag noch mit Schnee vermischt sind. Die Temperaturen liegen im Flachen dabei zwischen vier und sieben Grad, im Bergland zwischen minus einem und plus drei Grad.