Kräftige Gewitter am Samstag : Deutscher Wetterdienst warnt von Unwettern und Starkregen

Essen Der Deutsche Wetterdienst warnt im Hinblick auf das Wochenende vor verzeinzelten Unwettern und Starkregen. Ab Samstagmittag drohen Niederschläge von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter. Wo genau der Regen herunterkommen wird, ist allerdings noch unklar.

In Nordrhein-Westfalen soll es am Wochenende erneut kräftige Regenschauer und Gewitter geben. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Essen mitteilte, muss am Samstagnachmittag und -abend vereinzelt mit Unwettergefahr durch Starkregen gerechnet werden. Teils sind Regenmengen bis zu 40 Litern pro Quadratmeter möglich. Demnach ziehen ab dem Samstagvormittag von Südwesten her dichte Wolken heran, westlich des Rheins gibt es bereits erste, schauerartige Regenfälle. Im Lauf des Nachmittags bilden sich dann nach DWD-Prognose einzelne, teils kräftige Gewitter.