Wetteraussichten für den Wochenbeginn in NRW Der Winter bleibt – am Montag droht Glatteis

Es bleibt winterlich in Nordrhein-Westfalen. Am Sonntagnachmittag zieht von Westen her erneut Schneefall rein. „Das wird weite Teile von NRW betreffen“, sagt eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag. Es gelte: Je weiter in Richtung Norden, desto mehr Schneefall: Vor allem Richtung Niederrhein und Münsterland, aber auch in der Eifel und im Sauerland soll es schneien. Doch auch Düsseldorf wird wohl leichten Schneefall erleben. Nach Angaben der DWD-Sprecherin könnte es dort am Spätnachmittag gegen 17 Uhr schneien. Am Abend und in der Nacht zu Montag soll es gebietsweise einen bis drei Zentimeter Neuschnee geben, vor allem im Nordwesten und Norden auch bis zu sieben Zentimeter.