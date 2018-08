Wetter in NRW: Der Sommer zeigt sich wechselhaft

Essen Erst viel Sonne und 29 Grad, dann Schauer und Gewitter: Der Sommer zeigt sich den Menschen in Nordrhein-Westfalen in den nächsten Tagen von seiner wechselhaften Seite.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sorgt Hoch „Kevin“ am Sonntag noch für freundliches Sommerwetter mit viel Sonne und Höchsttemperaturen zwischen 25 und 29 Grad, im Rheinland werde es am wärmsten. Der Montag wird dann laut DWD-Prognose wechselhaft bei nur noch 23 bis 26 Grad. In ganz NRW sei mit Regen zu rechnen, mancherorts seien auch Gewitter und starke Regenschauer möglich.