Wetter in NRW Der Sommer kehrt zurück – Freibadwetter am Dienstag

Essen · Grau in grau statt blauer Himmel: So richtiges Freibad-Wetter war nicht am Wochenende, mancherorts regnete es. Doch es wird besser - die Sonnencreme könnte doch noch Verwendung finden.

04.08.2024 , 12:09 Uhr

(ldi/dpa)