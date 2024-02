Sonnige Aussichten für NRW Der Frühling ist schon da

In diesem Jahr passt das erwartete Wetter zudem perfekt zum meteorologischen Frühlingsbeginn. Schon am Donnerstag klettern die Temperaturen in NRW verbreitet auf sehr milde elf bis 14 Grad, dabei ist es oft sonnig. Am Freitag, den 1. März, setzt sich das frühlingshafte Wetter fort, die Werte liegen auf ähnlichem Niveau. Für das Wochenende sind die Prognosen des DWD noch mit einem größeren Unsicherheitsfaktor behaftet. Demnach könnte es am Samstag weiterhin sehr mild bleiben, am Sonntag fallen die Temperaturen aber möglicherweise wieder in den einstelligen Bereich. Legt man aber die durchschnittlichen Werte der langjährigen Vergleichsperiode von 1961 bis 1990 zugrunde, bewegen sich die prognostizierten Temperaturen in den ersten Märztagen drei bis fünf Grad über dem Mittelwert.