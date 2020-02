Auch sonnige Abschnitte möglich : Wochenende bringt Regen und Gewitter nach NRW

Essen Das Wochenende wird relativ mild, es kann aber Gewitter und Schauer geben. Dazu sind erneut Sturmböen möglich. Zum Frühlingsanfang am Sonntag wird es zumindest morgens freundlicher.

Gewitter, Schauer, aber auch Sonne und milde Temperaturen: So wird das Wochenende in Nordrhein-Westfalen. Im Laufe des Samstags zieht eine Kaltfront durch das Land, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstagmorgen sagte. Dadurch komme es zu Schauern und einzelnen Gewittern.