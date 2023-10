Wetter in NRW Das Wochenende bringt milde Temperaturen

Das Wetter am Wochenende wird in großen Teilen von NRW noch mal mild mit 22 Grad. Am Samstag ist allerdings Wind das Hauptmerkmal der Wetterlage, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Vor allem im Norden des Landes und in den Bergregionen kann es den Angaben zufolge starke Böen geben. In der Nacht zu Sonntag flaut der Wind demnach ab.