Sonnenschein vorerst nicht in Sicht Weiter ungemütliches Wetter in NRW

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich auch in der neuen Woche auf ungemütliches Herbstwetter einstellen. Es bleibe wechselhaft und feucht, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. Am Montag sei es wechselnd bis stark bewölkt, aber immerhin häufig niederschlagsfrei. Lediglich im Süden des Landes sei etwas Regen zu erwarten - bei maximal 13 bis 16 Grad.