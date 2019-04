Wetter in NRW : Darum versinkt das Rheinland im Nebel

Der Blick aus der RP-Redaktion am Morgen: Das Gelände der Teekanne liegt im Nebel. Foto: Merlin Bartel

Düsseldorf Düsseldorf und zahlreiche weitere Städte im Rheinland und am Niederrhein waren am Montagmorgen in Grau gehüllt. Stellenweise konnte man keine 150 Meter weit sehen. Wie wird das Wetter in der Region?

Wer in Düsseldorf am Montagmorgen den Blick in die Ferne schweifen lassen wollte, hatte schlechte Karten: Graue Suppe soweit das Auge reicht. Die ganze Stadt war in dichten Nebel gehüllt. „Vor allem im westlichen Rheinland war die Sicht sehr schlecht“, sagt Martin Schönebeck, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Essen. Betroffen waren demnach die Kölner Bucht, aber auch Teile der Eifel und manche Städte am Niederrhein.

In Mönchengladbach konnte man stellenweise nur zwischen 150 und 200 Meter weit sehen. In Düsseldorf reichte die Sicht nur 400 Meter weit, hier hat sich der Nebel erst im Laufe des frühen Morgens ausgebreitet. Inzwischen klart es aber wieder auf. Bis Montagmittag sollten sich alle Nebelschwaden aufgelöst haben.

„Nebel entsteht, wenn die feuchten Luftmassen am Boden sich über Nacht und auch während des Sonnenaufgangs immer weiter abkühlen“, erklärt Schönebeck. „Irgendwann kann die Luft die Feuchtigkeit nicht mehr halten. Der Wasserdampf in der Luft kondensiert dann, so entstehen kleine Tröpfchen.“ Die Tropfen seien dann quasi wie ein kleiner, zarter Regen am Boden, der uns als grauer, dichter Nebel erscheint.

Mit dem Bodennebel hat sich am Montag aber auch das frühlingshafte Wetter vom Wochenende verabschiedet. Im Rheinland ist es wolkig bei Temperaturen um 16 Grad. Am Nachmittag kann es stellenweise sogar schauern oder kurz gewittern. Lediglich das nördliche NRW darf noch ein bisschen Sonne genießen: Im Münsterland und im Ruhrgebiet gibt es am Montag nochmal um die 20 Grad.

