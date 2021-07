Ab Mittwoch sonnig : Wetter in NRW bis zum Wochenende trocken und heiter

Essen In den nächsten Tagen bleibt das Wetter vorerst stabil. Nach dem wolkenverhangenen Wochenstart kommt die Sonne raus. Am Wochenende drohen neue Gewitter und Regenfälle.

Nach einer heiteren und trockenen Woche in Nordrhein-Westfalen können am Wochenende Schauer und Gewitter über das Land ziehen. Wie stark und in welchen Regionen diese auftreten werden, war nach Angaben eines Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Montag aber zunächst unklar. Die Wahrscheinlichkeit, dass es erneut ein derart flächendeckendes Hochwasser wie in der vergangenen Woche geben werde, sei „äußerst gering“.