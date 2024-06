Wetter in NRW Bis zu 31 Grad – diese Woche startet der Sommer durch

In der neuen Woche können sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf Sonne und sommerliche Temperaturen bis 31 Grad freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bleibt es am Montag trocken und es gibt viel Sonnenschein bei Höchsttemperaturen zwischen 24 und 27 Grad. Auch der Dienstag wird sonnig und trocken und die Temperaturen steigen auf 26 bis 29 Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es mild bei Temperaturen zwischen 17 und 13 Grad. Damit bestätigt sich die Vorhersage des DWD der vergangenen Woche, als die Meteorologen einen Ausblick auf das Wetter während der Fußball-EM gegeben hatten.