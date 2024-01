Heikle Wetterlage am Mittwoch Bis zu 30 Zentimeter Neuschnee in NRW möglich

Die Woche ist in NRW verbreitet mit Schneefall gestartet. Vor allem in den Höhenlagen, unter anderen im Sauerland, Siegerland und Bergischen Land, hat es schon in der Nacht zu Montag bis zu zehn Zentimeter Neuschnee gegeben. Tagsüber kommen im südlichen Bergland fünf bis zehn Zentimeter, in den Staulagen etwa der Eifel örtlich zehn bis 20 Zentimeter dazu, sagt Nadine Schittko, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Essen. In Wuppertal wurde am Vormittag vorübergehend der gesamte Busverkehr eingestellt. „Bis zum Abend ziehen immer wieder Schneeschauer über das Land“, sagt Schittko, „die Niederschläge sind dann aber nicht mehr besonders ergiebig.“