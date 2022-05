Eisheilige „fallen aus“ : Bis 30 Grad möglich - es wird richtig Sommer in NRW

In NRW wird es warm und sonnig am Wochenende. Lediglich am Samstag sind vereinzelt Gewitter möglich. Foto: dpa/Fabian Strauch

Essen Es wird warm und mild am Wochenende und in der kommenden Woche. Lediglich am Samstag kann es vereinzelt Gewitter geben. In der Woche darauf können die Temperaturen auf bis zu 30 Grad steigen.

Zum Wochenende wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen überwiegend freundlich mit milden Temperaturen. Nach etwas Nebel sei es am Freitag verbreitet heiter bis sonnig, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Essen mit. Die Höchstwerte liegen demnach zwischen 19 und 23 Grad. Auch in Düsseldorf und Umgebung werden diese Temperaturen erreicht.

Etwas unbeständiger wird es laut DWD-Vorhersage am Samstag: Da werden Wolken und Schauer erwartet. Von der Eifel bis zum Sauerland kann es einzelne Gewitter geben. Auch entlang des Rheins rund um Düsseldorf wird es bewölkt, es kann dann zu vereinzelten Schauern und Gewittern kommen, die Temperaturen liegen bei bis zu 21 Grad. Der Sonntag beginnt nach Angaben der DWD-Meteorologen mit Wolken, später klart der Himmel auf. Bei Werten bis 20 Grad soll es vor allem im Nordwesten längere sonnige Abschnitte geben, im Sauerland sind noch einzelne Schauer möglich.

Ab Montag klettern die Temperaturen dann wieder nach oben. In Düsseldorf und entlang des Rheins liegen sie bei 19 bis 23 Grad, bevor dann am Dienstag bis zu 26 Grad erreicht werden können.

Für Mittwoch gibt es dann bei dne Prognosen verschiedene Szenarien: Es kann zu einem leichten Temperatureinbruch um bis zu fünf Grad kommen. Kühlt es derart schon am Vormittag ab, pendeln sich die Temperaturen für den Rest der Woche bei 19 bin 23 Grad ein, berichtet der Meteorologe des DWD. Eine mögliche Alternative wäre aber, dass es im Laufe des Tages bis zu 30 Grad warm wird, die sich dann am Nachmittag in einem möglichen Gewitter entladen und damit die etwas kühlere Phase einläuten. Insgesamt bleibe es dem DWD nach aber frühsommerlich, die Wetterlage nicht unfreundlich mit bis zu fünf Stunden Sonne am Tag. Vereinzelt kann es zwischendurch Schauer geben. Die Temperaturen von 19 bis 23 Grad begleiten auch den Donnerstag und Freitag hinein in das Wochenende.

Die sogenannten Eisheiligen werden in diesem Jahr ihrem Namen nicht gerecht, „sie fallen aus“, sagt ein Meteorologe des DWD. Denn es bleibt trocken, mild und es wird keinen erneuten Bodenfrost geben.

