Wetter in NRW : Bis zu 29 Grad am Freitag - Regen und Gewitter am Samstag

Dunkle Wolken über einem Haus (Symbolfoto). Foto: dpa-tmn/Armin Weigel

Essen Das lange Wochenende beginnt in Nordrhein-Westfalen wechselhaft und wird dann zunehmend regnerischer. An Fronleichnam und am Brückentag bleibe es noch überwiegend bewölkt.

Das sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. „Hier und da sind auch mal einzelne Schauer und Gewitter möglich.“ Am Donnerstag erreichen die Temperaturen laut DWD-Prognose 17 bis 21 Grad, am Freitag steigen die Werte dann auf 24 bis 29 Grad.

„Deutlich ungemütlicher“ wird es nach Auskunft der Wetterexpertin am Samstag. Bei Temperaturen zwischen 26 und 29 Grad gebe es häufiger Schauer und Gewitter. Vor allem östlich des Rheins sei auch mit stärkeren Unwettern inklusive Hagel und Starkregen zu rechnen.

Weitere teils kräftige Gewitter erwartet der DWD auch für Sonntag. Dazu werden maximal 26 Grad erreicht.

(mba/dpa)