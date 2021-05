Wetter wird sommerlich : Bis zu 25 Grad am Sonntag in NRW

Bis zu 25 Grad am Sonntag in NRW

Eine Frau sitzt auf einem Camping-Stuhl im Stadtgarten in Essen (Symbolfoto). Foto: dpa/Fabian Strauch

Essen Am Muttertags-Wochenende soll es in Nordrhein-Westfalen deutlich wärmer werden. Nach stürmischen, kühlen Tagen erwarten die Meteorologen sommerliche Temperaturen.

Für Freitag rechnet der Deutsche Wetterdienst noch mit frischen maximal 14 Grad. Am Samstag könnte es dann westlich des Rheins bis zu 20 Grad warm werden, sagte DWD-Meteorologin Yvonne Engemann am Dienstag. In Richtung Ostwestfalen ist immerhin noch mit bis zu 18 Grad zu rechnen.