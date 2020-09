Wetter in NRW : Bis zu 25 Grad am Freitag – Nächte werden kalt

Bis zu 25 Grad am Freitag – Nächte werden kalt

Wetter in NRW

Essen Zum Wochenende wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen trocken und überwiegend sonnig. Ein Hochdruckgebiet aus Skandinavien sorgt jedoch für frische Nächte.

Nach Höchsttemperaturen von bis zu 25 Grad am Freitag kühlt es sich demnach in der Nacht zu Samstag auf 11 bis 7 Grad ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Im Bergland fallen die Temperaturen auf 8 bis 3 Grad. Örtlich könne es leichten Bodenfrost geben, berichten die DWD-Meteorologen.