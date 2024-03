Wetter in NRW Bis zu 19 Grad – der Frühling kommt endlich zu uns

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, gibt es am Montag noch leichte Schauer und einzelne Gewitter, besonders im Süden. Von Westen aus lockert es ab dem Mittag auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 16 Grad. In der Nacht zum Dienstag kühlt es ab auf 8 bis 5 Grad, im Bergland auf 3 Grad. Leichter Frost ist in Bodennähe möglich.