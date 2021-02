Wetter in NRW : Bis zu 16 Grad am Montag – ab Mittwoch wird es kälter

Bis zu 16 Grad am Montag – ab Mittwoch wird es kälter

Wetter in NRW

Eine Frau sitzt am Kölner Rheinufer (Symbolfoto). Foto: dpa/Oliver Berg

Essen Über viel Sonne, blauen Himmel und Temperaturen bis zu 16 Grad können sich die Menschen in NRW zum Start der kommenden Woche freuen.

Nur frühmorgens sei es vielerorts noch neblig, danach klare der Himmel aber auf, sagte Maria Hafenrichter vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Essen am Sonntag. In den Nächten halten sich die Werte bei knapp über null Grad.