Regen und Gewitter : Bewölkter Wochenstart in NRW – am Mittwoch soll es heiter werden

Bewölkter Wochenstart in NRW – am Mittwoch soll es heiter werden

Essen Die Woche startet wechselhaft in NRW - Schauer und vereinzelte Gewitter können auftreten. Am Mittwoch kann es heiterer werden, bis zu 18 Grad.

Die Woche startet in Nordrhein-Westfalen wechselhaft - mit Aussicht auf eher heitere Episoden dann am Mittwoch. Am Montag sei vor allem im Osten teils starke Bewölkung zu erwarten, hieß es beim Deutschen Wetterdienst. Östlich des Rheins sei mit Regen und vereinzelt kurzen Gewittern zu rechnen. Der Tag werde maximal 14 bis 18 Grad bringen, im Bergland könne es auch auf 9 Grad runtergehen.