Wetter in NRW : Auch am Wochenende werden Unwetter erwartet

Düsseldorf Mancherorts in NRW hat es im August noch gar nicht geregnet, anderswo dafür 70 Liter pro Quadratmeter und mehr. Meistens kam der Regen auf einmal, nicht selten mit Gewittern. Diese kann es auch am Wochenende geben.

Nach teils schweren Unwettern in der Nacht zum Freitag kann es auch am Wochenende weitere Gewitter geben. Die große Hitze mit Temperaturen weit über 30 Grad ist in Nordrhein-Westfalen aber erstmal vorbei. Laut Deutschem Wetterdienst bleiben die Temperaturen am Samstag unter der 30-Grad-Marke. Dazu werden zahlreiche Schauer erwartet, auch Gewitter und Starkregen sind möglich. Am Sonntag wird es laut DWD zunächst freundlicher und die Temperaturen steigen wieder auf bis zu 31 Grad. Im Tagesverlauf sind aber auch dann wieder Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich. Das Wetter am Montag bleibt unbeständig mit Schauern, die auch sehr kräftig ausfallen können. Mit bis zu 28 Grad bleibt es warm.

Am Donnerstag und in der Nacht zu Freitag hatten Unwetter in NRW zahlreiche Schäden verursacht.

Foto: dpa/Marcel Kusch 23 Bilder Dürre, Sonne, Gewitter - Wetterextreme in NRW 2020

In Grevenbroich im Rhein-Kreis Neuss gingen nach Feuerwehrangaben am Donnerstagnachmittag innerhalb einer Stunde über 220 Meldungen bei den Einsatzkräften ein. Zuvor waren laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bis zu 54 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. „In einigen Straßen stand das Wasser mehrere Zentimeter hoch“, erklärte der Einsatzleiter der Grevenbroicher Feuerwehr. Vor allem mit vollgelaufenen Kellern seien die Einsatzkräfte beschäftigt gewesen.

In Steinfurt schlug ein Blitz in ein Haus ein und setzte es in Brand. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden schätzte die Polizei am Freitag auf 200 000 Euro. Insgesamt gab es im Kreis Steinfurt über 160 Unwetter-Einsätze, wie die Feuerwehr mitteilte. Meistens ging es um vollgelaufene Keller und überflutete Straßen.

In Detmold (Kreis Lippe) meldete die Feuerwehr in der Nacht zum Freitag etwa 50 Einsätze wegen überfluteter Straßen, vollgelaufener Keller und umgestürzter Bäume. Ein Baum stürzte auf die Oberleitung einer Bahnstrecke zwischen Detmold und Lage und riss sie ab. Eine stundenlange Sperrung der Strecke war die Folge.

(top/dpa)