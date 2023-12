Aussichten in NRW Atempause beim Hochwasser — aber neuer Dauerregen kommt

Ein niederschlagsarmes Wochenende hat den Hochwasserregionen in Nordrhein-Westfalen eine kurze Atempause gebracht. „Insgesamt ist der Trend bei den Pegelständen rückläufig“, sagte ein Sprecher des Umweltministeriums NRW auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Auch am Sonntag gingen die Pegelstände weiter zurück - am Rhein bei Köln nach Schätzungen der Wasserstraßenverwaltung WSV für den Sonntag etwa um rund 50 Zentimeter auf um die sechs Meter. Damit könnten dort die Einschränkungen für die Schifffahrt ganz aufgehoben werden.