„Aprilwetter Ende März“ : Wetterdienst warnt vor Sturmböen in NRW

Wetterdienst warnt vor Sturmböen in NRW

Dunkle Wolken ziehen über den Fernsehturm in Düsseldorf (Archivbild). Foto: dpa/Marc Herwig

Düsseldorf Der Deutsche Wetterdienst meldet für ganz NRW drohende Sturmböen. Außerdem kann es Gewitter, in höheren Lagen sogar Schnee geben. Im Laufe der Woche soll sich die Wetterlage aber entspannen.

Ein Tiefausläufer überquert das Land und bringt von Nordwesten her Sturmböen mit. Sie haben laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Geschwindigkeiten zwischen 55 und 65 Km/h. Wo gleichzeitig Regen fällt, können die Sturmböen mit 75 Km/h übers Land fegen. Ein Schwall polarer Meeresluft sorgt für dieses „unbeständige Aprilwetter Ende März“, so Metereologe Martin Jonas vom DWD in Offenbach.