Wetter an Karnevalstagen : Jecken dürfen sich auf Sonne freuen

Vor allem das närrische Wochenende soll sonnig werden. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Die Wetteraussichten für das närrische Treiben sehen überwiegend gut aus. Vor allem am Wochenende und am Rosenmontag dürfen die Karnevalisten bei milden Temperaturen feiern. Nur an Altweiber droht wieder böiger Wind.

Von Jörg Isringhaus

Wenn schon größtenteils ohne Umzüge und Kapellen gefeiert werden muss, dann immerhin bei einigermaßen gutem Wetter: Die Karnevalisten dürfen für ihr närrisches Treiben im Rheinland zumindest zeitweise auf Sonne hoffen. Zum Auftakt der Karnevalswoche an Altweiber am Donnerstag sieht es allerdings noch durchwachsen aus, sagt Christian Herold, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst. Während es am Vormittag noch aufgelockert und meistens trocken ist, zieht von Norden her ab 15 Uhr Niederschlag auf. „Ab 17 Uhr regnet es dann verbreitet in Nordrhein-Westfalen“, prognostiziert Herold.

Unangenehm dabei könnte der Wind werden. Denn auch der frischt am Donnerstag – nach einem größtenteils sonnigen und mit bis zu 13 Grad sehr milden Mittwoch – wieder auf. Zwar ist das weit entfernt von der Unwetterlage der vergangenen Tage, Meteorologe Herold sagt aber stark böigen Wind voraus, auch stürmische Böen könnten dabei sein. Die Temperaturen liegen am Donnerstag in Köln und Düsseldorf wahrscheinlich um die zwölf Grad und damit etwas zu hoch für die Jahreszeit.

Am Freitag erwartet die Jecken – und nicht nur die – kühles Schauerwetter, durch die meistens dichte Wolkendecke kommt aber stellenweise die Sonne durch. Oberhalb von 600 Metern kann es auch schneien, dazu bleibt es am Freitag überwiegend windig. Zum Wochenende setzt sich dann allmählich Hochdruckeinfluss durch. Während der Samstag trotz einiger Sonnenstunden mit maximal acht Grad noch relativ kühl bleibt, soll der Sonntag laut Herold viel Sonnenschein und bis zu zehn Grad bringen. Dazu ist es nur noch schwach windig.