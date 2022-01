Wetter in NRW : Das Wochenende wird trüb und regnerisch

Wetter in NRW

Der Kölner Dom spiegelt sich in einer Pfütze: In NRW wird es bewölkt sein und regnen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Essen Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen am Wochenende mit ungemütlichem Wetter rechnen. Es wird neblig-trüb und regnerisch.

Essen (dpa/lnw) - Erwartet wird graues Winterwetter mit deutlich milderen Temperaturen, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen sagte.

Am Freitag sei es im Flachland zunächst noch kurzzeitig glatt durch etwas Schnee oder gefrierende Nässe. Mit dem Frost sei es dann aber vorerst vorbei. Am Nachmittag seien leichte Niederschläge möglich, die vermehrt in Regen übergehen. Ansonsten sei es wechselnd bis stark bewölkt bei Temperaturen von maximal drei bis sieben Grad.