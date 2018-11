Wetter in NRW : Am Wochenende wird es sonnig und kalt – Montag sogar Schnee möglich

Düsseldorf Viel Sonne, kalte Temperaturen – ein November, wie ihn sich viele wohl wünschen. Genau das erwartet NRW am Wochenende. Die nächste Woche startet dafür jedoch ungemütlich.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) löst sich der anfängliche Nebel am Freitagmorgen bereits am Vormittag schon auf. Im Laufe des Tages bleibt es sonnig und trocken. Die Höchsttemperaturen liegen noch zwischen 9 und 14 Grad. Bereits in der Nacht zu Samstag wird es jedoch deutlich kälter. Die Temperaturen liegen teilweise bei minus 2 bis plus 1 Grad. Dazu weht ein mäßiger Ostwind.

Der Samstag beginnt bereits mit Sonnenschein und bleibt auch im Tagesverlauf überwiegend niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen am gesamten Tag nur noch zwischen 7 und 10 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südost. Auch in der Nacht zum Sonntag bleibt es meist klar und niederschlagsfrei. Entsprechend kalt wird dann aus: Bis zu minus 4 Grad.

Am Sonntag ist mit kaum Frühnebel zu rechnen. Es ist in allen Teilen des Landes meist sonnig und regenfrei. Höchstwerte liegen nur noch zwischen 5 und 9 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Ost bis Nordost. In der Nacht zu Montag ist es meist gering bewölkt. Laut dem DWD ist sogar Schneegriesel möglich.

Der Montag beginnt nicht so freundlich wie das Wochenende – laut den Experten des DWD bleibt es zwar überwiegend niederschlagsfrei, es kann aber leichte Schnee- oder Schneeregenschauer geben. Die Höchstwerte liegen dann tagsüber nur noch bei 3 bis 5 Grad. Ungemütlich geht es auch am Dienstag weiter: Dichtere Wolkenfelder können über das Land ziehen. Im Bergland sind auch Schneeschauer möglich. Die Tiefstwerte liegen zwischen 1 und minus 4 Grad.