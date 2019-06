Sonne satt : Am Wochenende wird es heiß in NRW - besonders in Bonn

Essen Hitze fast ohne Ende - am Wochenende gibt es wieder Hochsommer-Wetter in NRW: Am Samstag klettern die Temperaturen auf bis zu 35 Grad im Rheinland. Und in der Nacht zu Sonntag wird es tropisch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Einer der heißesten Orte soll am Wochenende mit sogar bis zu 36 Grad Bonn werden, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes am Freitag sagte.

Die Nacht zu Sonntag bietet teils tropische Verhältnisse. Dann liegen die Tiefstwerte der Expertin zufolge bei 20 bis 22 Grad. Auch am Sonntag ist im Land Schwitzen angesagt. Lediglich am nördlichen Niederrhein wird es nicht ganz so heiß: Dort wird es den Prognosen nach aber immer noch 31 Grad.

Foto: dpa/Roland Weihrauch 14 Bilder Sommer 2019 in NRW: Von Hitze bis Unwetter.

Die neue Woche bringt zunächst deutliche Abkühlung: In der Nacht zu Montag kann es sogar Schauer geben. Die Temperaturen fallen auf 23 Grad im Bergland. Die Spitze bildet wieder Bonn mit 27 Grad. Dienstag wird mit um die 20 Grad der vergleichsweise „kälteste“ Tag der Woche erwartet. Schon am Mittwoch schiebt sich das nächste Hochdruckgebiet mit mehr Wärme heran.

(top/dpa)