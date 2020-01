Wetter in NRW : Viele Wolken und einzelne Schauer am Wochenende erwartet

Viele Wolken und einzelne Schauer am Wochenende erwartet

Wetter in NRW

Wolken ziehen über einen See (Symbolbild). Foto: dpa/Lino Mirgeler

Essen Mit vielen Wolken und vereinzelten Schauern beginnt in Nordrhein-Westfalen das erste Wochenende im neuen Jahr. Es kann auch frostig werden.

„Typisches westdeutsches Winterwetter“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag in Essen. Demnach soll es ab Freitag etwas windiger werden, die Temperaturen liegen zwischen fünf und neun Grad. Überwiegend bleibt es mild, nur im Bergland rechnet der DWD mit Frost.

Am Samstag liegen die Temperaturen voraussichtlich zwischen vier und acht Grad, zwischendurch kann es mal zu Schauern in Westfalen kommen. Stark bewölkt geht es am Sonntag weiter. Dann soll es aber kaum noch regnen.