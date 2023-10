Achterbahn-Wetter in NRW Bringt das Wochenende den ersten Schnee?

In dieser Woche hat sich der Herbst in NRW zum ersten Mal herbstlich angefühlt – mit frühmorgendlichen Temperaturen um die zwei bis fünf Grad, je nach Region. Zum Wochenende könnte der Herbst tatsächlich kurzzeitig sogar für winterliche Verhältnisse sorgen, mit Schneefall bis ins Flachland. Bevor es feucht und frostig wird, ziehen die Werte aber erst einmal deutlich an. Die Ursache dieser temperaturtechnischen Achterbahnfahrt sind zwei großräumige Wettersysteme, die in der südlichen Hälfte Deutschlands kollidieren – ein Hochdruckgebiet aus Skandinavien trifft dort auf Tiefdruckausläufer vom Mittelmeer. An der sogenannten Luftmassengrenze entstehen teils turbulente Verhältnisse, die sowohl Sturm als auch Schnee, Schneeregen und Graupel bringen können. Aber der Reihe nach.