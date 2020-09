Sonne und bis zu 27 Grad : Das Wetter in NRW wird spätsommerlich

Das Wetter in NRW wird spätsommerlich

Die Sonne fällt am späten Nachmittag an einem Feldweg auf einen Apfelbaum. Foto: dpa/Arne Dedert

Düsseldorf Grill wieder auspacken, es wird wieder sommerlich am Wochenende! Auch wenn die Temperaturen nachts auf bis zu 2 Grad sinken können, wird es zum Wochenende nochmal richtig warm. Wir haben den Ausblick.

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich auf überwiegend freundliches Wochenendwetter freuen. Der Donnerstag ist bereits sonnig, wenn auch die Temperaturen noch nicht ganz so warm sind. Maximal 18 bis 23 Grad werden im Tagesverlauf laut den Wetterexperten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erreicht. Dazu weht ein schwacher Wind aus Nordwest.

In der Nacht zum Freitag wird es teils wolkig, teils gering bewölkt oder klar. Stellenweise kann sich Nebel bilden, es bleibt jedoch niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte sinken auf 10 bis 6 Grad, teilweise kann es laut DWD sogar bis zu 2 Grad kalt werden.

Bereits am Freitag wird es schon heiter bis sonnig. Die Temperaturen steigen auf 21 bis 25 Grad. Es weht meist ein schwacher Wind aus wechselnden Richtungen. In der Nacht zum Samstag bleibt es meist klar und trocken. Örtlich muss jedoch mit Nebel gerechnet werden. Die Tiefstwerte liegen zwischen 12 bis 8 Grad, in höheren Lagen bis 5 Grad.