Wetter in NRW Am Wochenende drohen Starkregen und Gewitter

Schon am Mittwoch warnt der Deutsche Wetterdienst für manche Teile Deutschlands bereits vor markantem Wetter. So zum Beispiel in einen Teilen von Bayern. Bereits ab dem frühen Nachmittag kommen vom Alpenrand und dem Vorland ausgehend Gewitter, die abends und nachts nordwestwärts ziehen und zusammenwachsen. Damit wären im Verlauf Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Südhessen, später der Südwesten NRWs betroffen. Dabei ist Starkregen bis 25 l/qm pro Stunde sehr wahrscheinlich, vor allem in Teilen Baden-Württembergs und Südwest Bayerns örtlich heftiger Starkregen bis 40 l/qm/h möglich. Mehrstündig in genanntem Streifen örtlich 20 bis 40, lokal auch bis 60 l/qm/6h nicht ausgeschlossen (Unwetter). Zudem vereinzelt stürmische Böen bis 70 km/h (Bft 8) und Hagel.