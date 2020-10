Wetter in NRW : Am Wochenende bleibt es herbstlich trüb und kühl

Essen Auch am Wochenende belibt den Menschen in NRW das ungemütliche Herbstwetter erhalten. Wolken und Nieselregen sind angekündigt.

An allen Tagen sei es wolkig und trüb, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. Bereits am Freitag sei es stark bewölkt, aber weitgehend trocken. „Lediglich hier und da tritt Sprühregen auf“, so der Experte. In der Nordwesthälfte könne es zeitweise auflockern.