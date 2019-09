Wetter in NRW : Am Wochenende kommt der Sommer zurück

Offenbach/Essen Die aktuelle Woche ist frisch und herbstlich. Am Wochenende kehrt jedoch der Sommer zurück. Über ganz NRW erwarten uns strahlend blauer Himmel und Temperaturen von bis zu 27 Grad.

Auf viele Wolken und einzelne kurze Schauer im Norden müssen sich die Menschen in NRW in dieser Woche einstellen. Dazu werden Höchstwerte zwischen 16 und 19 Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Trocken bleibt es demnach ab Mittwoch bis einschließlich Freitag. Dazu gibt es an allen Tagen einen Mix aus Sonne und Wolken, wobei der Süden mehr Sonnenschein abbekommt als der Norden. Am Mittwoch und Donnerstag liegen die Höchstwerte bei maximal 18 Grad. Laut Meteorologe Bernd Hussing vom DWD dreht am Freitag der Wind auf Richtung Südost und wärmere Luft strömt nach NRW. Temperaturen bis 20 Grad sind drin.