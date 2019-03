Wetter in NRW: Am Montag drohen Sturm und Gewitter

Düsseldorf Der Deutsche Wetterdienst warnt für ganz NRW vor Sturmböen. Außerdem kann es Gewitter, in höheren Lagen sogar Schnee geben.

Ein Schwall polarer Meeresluft sorgt für dieses unbeständige Aprilwetter. Am Montag ab dem späten Vormittag kann es laut Meteorologen neben dem Sturm einzelne, kurze Gewitter mit Graupel geben. Der Tag bleibt bewölkt, die Temperaturen liegen zwischen sieben und elf Grad. In höheren Lagen kann es sogar Schnee geben.

Gegen Abend soll sich die Wetterlagen beruhigen. In der Nacht zu Dienstag bleibt es bewölkt, die Temperaturen sinken auf 4 bis -1 Grad. Auch am Dienstag bliebt es ungemütlich: Der Himmel bleibt bewölkt, vor allem östlich des Rheins soll es Regenschauer geben. Bis Donnerstag bleibt das Wetter wechselhaft und regnerisch, nur am Mittwoch kommt ab und an die Sonne raus.