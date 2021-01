Wetter in NRW : Am Mittwoch kann es auch im Flachland schneien

Düsseldorf Jetzt wird es richtig kalt: In den kommenden Tagen sinken die Temperaturen in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens unter null Grad. Geschlossene Schneedecken sind damit auch im Flachland möglich. Nur eine Region hat eher Pech.

Gezuckerte Gartenhecken und Baumkronen, weiße Straßen und kalte Finger beim morgendlichen Eiskratzen: Mit etwas Glück wird den Menschen in Nordrhein-Westfalen am Mittwoch und Donnerstag so richtig schön kalt. Während am Dienstag das nass-kalte Schmuddelwetter der vergangenen Woche noch anhält, verspricht der Deutsche Wetterdienst (DWD) für die kommenden Tage gute Chancen auf Schnee. Und zwar nicht nur in den Höhenlagen, sondern auch im Flachland.

„Ab Mittwochvormittag rechnen wir im ganzen Bundesland mit Schneefällen“, sagt Adrian Leyser, Meteorologe beim DWD. Die Temperaturen lägen zwischen null und zwei Grad, sodass der Neuschnee auch liegen bleiben könne. Die Düsseldorfer können sich beispielsweise ab Mittwoch auf ein deutlich winterlicheres Ambiente freuen: Hier rechnet der Experte mit einer zwei bis drei Zentimeter dicken Schneedecke. Für eine Schneeballschlacht am Vormittag im heimischen Garten wird es also reichen. In der Region Ostwestfalen fällt voraussichtlich sogar noch mehr Schnee. In der Nacht zu Donnerstag sinken die Temperaturen auf bis zu minus zwei Grad, es besteht Glättegefahr.

Pech hat mal wieder der Niederrhein. „Entlang der Nord-Süd-Achse von der Kölner Bucht bis zum Nördlichen Niederrhein sieht es nicht so gut aus“, sagt Leyser. Zwar würden dort die Temperaturen nachts auch auf minus ein Grad sinken, im Tagesverlauf aber wieder auf Werte deutlich über null ansteigen. Aus dem weißen Schnee am Niederrhein wird also vermutlich schnell grauer Matsch werden.

Die Schneefälle verdanken wir übrigens einem Tief namens „Ahmet“, das derzeit von Osteuropa über NRW in Richtung Norddeutschland zieht. „Das bringt subpolare Kaltluft mit und sorgt für die Minusgrade auch in tieferen Lagen“, erklärt der Meteorologe.

In den Bergregionen Eifel und Sauerland gibt es schon seit Tagen weiße Landschaften. Im Verlauf der Woche kommt es auch dort zu neuen Niederschlägen, die Schneedecke wird also noch etwas dicker. Am vergangenen Wochenende hatte der Schnee in den Bergen Wintersport-Touristen aus ganz NRW angelockt, obwohl während des andauernden Lockdowns alle Bürger angehalten sind, zuhause zu bleiben. Die NRW-Regierung hat deutlich darum gebeten, auf Schnee-Ausflüge in bekannte Skigebiete wie Winterberg im Sauerland zu verzichten. Mit etwas Glück kommt der Schnee jetzt also auch ins Flachland, sodass ein Schritt vor die eigene Haustür oder in den eigenen Garten genügt, um Wintergefühle aufkommen zu lassen.

