Wetter in NRW am Freitag Es wird ungemütlich draußen – Regen, Gewitter und Wind

Auf Regen und Gewitter müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen am Freitag einstellen. Nach einer unbeständigen ersten Tageshälfte gebe es am Freitagnachmittag- und abend Regen und auch einzelne Gewitter, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Temperaturen liegen demnach bei maximal 16 bis 19 und in Hochlagen bei 11 bis 14 Grad. Dazu komme ein schwacher bis mäßiger Wind, der mittags auffrische. Vor allem bei Gewitter könne es auch zu starken bis stürmischen Böen kommen.