Bis 24 Grad Sonniger und warmer Donnerstag in NRW – Gewitter und Regen zum Wochenende

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich auf einen warmen und sonnigen Tag freuen, bevor es am Wochenende ungemütlich wird. Am Donnerstag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Temperaturen zwischen 19 Grad im Mindener Land und 24 Grad am Niederrhein sowie zwischen 14 und 17 Grad im Hochsauerland. In der Nacht zum Freitag sollen dann bereits die ersten Gewitter aufziehen.