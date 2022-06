Wetter in NRW : Am Donnerstag gibt’s Hitze und Gewitter - Wochenende sonnig

Düsseldorf Erst wird es heiß, dann kann es ordentlich krachen: Am Donnerstag müssen sich die Menschen in NRW auf Unwetter einstellen. Gewitter, Starkregen, Hagel und Sturmböen sind angekündigt.

Zwar ist der Vormittag in NRW am Donnerstag hauptsächlich sonnig, am Nachmittag und vor allem am Abend ist jedoch mit starken Gewittern, Starkregen, Hagel und vereinzelt schweren Sturmböen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchstwerte liegen bei 27 bis 31 Grad. Auch in der Nacht zum Freitag sind Schauer und teils kräftige Gewitter möglich, es kühlt auf bis zu 11 Grad ab.