Wetter in NRW: Am Donnerstag erst viel Regen - dann trocken und kühler

Offenbach Am Donnerstag ist es ungemütlich in NRW. Der Deutsche Wetterdienst erwartet Gewitter, teils Starkregen, Hagel und heftige Böen. Der Start ins Wochenende soll dagegen meist trocken und kühler sein.

Viele Wolken ziehen am Donnerstag zunächst von Westen her über das Land, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Es sei mit schauerartigem oder gewittrigem Regen zu rechnen, der sich ausbreite. Im Tagesverlauf komme es vor allem im Süden und Osten vermehrt zu Gewittern - zum Teil auch zu Starkregen mit Niederschlägen von um die 20 Millimetern in der Stunde. Dann könne es auch kleinkörnigen Hagel und stürmische Böen mit bis zu 70 Stundenkilometern geben. Am Abend klingen den Meteorologen zufolge die Niederschläge von Westen her ab und die Wolken lockern allmählich auf. Am wärmsten wird es am Tag voraussichtlich in Ostwestfalen mit 25 Grad.