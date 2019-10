Von Tag zu Tag wärmer : „Goldener Oktober“ bringt mehr als 20 Grad nach NRW

Die Sonne geht an einem Herbsttag auf (Symbolbild).

Essen Diese Oktoberwoche startet wolkig, doch in den nächsten Tagen kann die 20-Grad-Marke geknackt werden. Auch das Wochenende soll in NRW mild werden.

Den Regenschirm können die Menschen in Nordrhein-Westfalen in dieser Woche wohl zu Hause lassen. Nach reichlich Regen in den vergangenen Tagen soll es diese Woche trocken bleiben - bei Höchsttemperaturen über der 20-Grad-Marke.