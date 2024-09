Aussichten bis Mittwoch So wird das Wetter zum Wochenstart in NRW

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich zum Start der neuen Woche auf Regen und ein kühles Wetter einstellen. Den Montag über bleibt es voraussichtlich meist stark bewölkt mit Temperaturhöchstwerten zwischen 14 und 17 Grad. Im Bergland sowie an den Nordrändern sei zeitweise mit starken Böen zu rechnen, ansonsten wehe ein mäßiger, teils auch frischer Wind. In der Nacht zum Dienstag soll es zeitweise weiterregnen.