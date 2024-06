Wetter in NRW Regen und Gewitter - aber weiter hohe Temperaturen

Nach einem sonnigen Wochenbeginn müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen teilweise auf Regen und Gewitter einstellen. Am Donnerstag gebe es vor allem im Osten des Bundeslandes ab den Mittagsstunden dichte Wolken sowie vereinzelt Schauer oder Gewitter, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mit. Dabei könne es lokal zu Starkregen, Hagel und Böen von bis zu 70 Kilometern pro Stunde kommen. Am Donnerstagabend beruhige sich die Lage wieder. Die Temperaturen liegen nach DWD-Angaben bei maximal 27 bis 32 Grad. Es gehe ein meist schwacher Wind.