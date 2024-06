Wetter in NRW Ab Montag wird es sonnig und sommerlich warm – bis zu 27 Grad

Am Dienstag sei es abgesehen von ein paar Wolken abermals sonnig. Das Thermometer zeige Höchstwerte von 26 bis 29 Grad an. Der Wind sei weiterhin schwach. Am Mittwoch sei das Wetter überwiegend heiter. Im Norden von Nordrhein-Westfalen bleibe es sonnig, in den Abendstunden seien im Südwesten derweil Regen oder Gewitter nicht ausgeschlossen. Bei maximal 28 bis 31 Grad sei es teils schwül. Es gehe wieder ein schwacher Wind.